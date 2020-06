Lamezia Terme: martedì l’Assemblea degli Azionisti della Sacal

26 Giugno 2020 12:34

Si riunirà, in seconda convocazione, martedì 30 giugno p.v. alle ore 10.30, presso gli uffici direzionali dell’aeroporto di Lamezia Terme, l’Assemblea degli Azionisti della Sacal Spa, il Gruppo che gestisce oltre agli aeroporti di Lamezia Terme Reggio Calabria e Crotone anche la controllata Società di Handling Sacal GH. Nel corso dell’assemblea, alla quale è già stata confermata l’ampia partecipazione dei Soci Pubblici e dei Soci Privati, Il Presidente, Dott. Arturo De Felice, illustrerà il Bilancio consolidato dell’esercizio 2019 del Gruppo Sacal, che ha registrato un utile, al netto delle imposte, pari a Euro 1.155.809. Nella circostanza il Dott. De Felice concluderà il proprio mandato di Presidente sia della Sacal Spa che della Sacal Ground Handling, conferitogli all’unanimità nel maggio 2017. “E’ il terzo bilancio consecutivo, che il Gruppo Sacal chiude in positivo, nonostante le difficoltà gestionali conseguenti l’acquisizione degli scali di Reggio e Crotone nonché le consistenti perdite registrate nell’ultimo decennio all’interno delle singole componenti del Gruppo. Un triennio caratterizzato da incisivi cambiamenti nonché dal raggiungimento di importanti obiettivi non solo di carattere economico ma anche operativi e infrastrutturali” – ha affermato il Presidente De Felice. L’assemblea dei Soci sarà anche chiamata a nominare il nuovo Organo Amministrativo per il prossimo triennio.