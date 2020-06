La prima partenza del Frecciarossa da Reggio Calabria: “tanti vantaggi per i viaggiatori, anche siciliani e pendolari dello Stretto” [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

4 Giugno 2020 12:02

E’ partito da Reggio Calabria il primo Frecciarossa per Torino: l’intervista al responsabile marketing di Trenitalia e le immagini all’interno del treno

Ieri sera il primo arrivo, questa mattina la prima partenza. Il Frecciarossa Reggio Calabria-Torino è partito alle 10.10 dalla Stazione Centrale. Viaggiare in sicurezza è la parola d’ordine per Trenitalia, che offre ai passeggeri tutti i confort e le disposizioni necessarie per rispettare le misure anti-Coronavirus. Lo ha spiegato ai nostri microfoni Fabrizio Ruggiero, responsabile del marketing Frecce di Trenitalia. Il nuovo treno ad alta velocità consente di accorciare i tempi e avvicina la Calabria al resto del territorio italiano. Il responsabile inoltre ha elencato tutti i vantaggi che riguardano anche i clienti siciliani e pendolari dello Stretto di Messina: potranno infatti sfruttare della coincidenza alla fermata di Villa San Giovanni con il traghetto Blu Jet, che collega ovviamente la sponda calabrese con la Sicilia. In alto la FOTOGALLERY del treno, di seguito la VIDEO INTERVISTA all’interno del vagone.