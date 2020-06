Karel Zeman: “Reggina da sempre favorita, al Granillo alcune partite neanche iniziavano…”

6 Giugno 2020 19:10

L’ex allenatore della Reggina, Karel Zeman, esalta il cammino degli amaranto in questa stagione e parla dell’ipotesi playoff

Figlio d’arte ricordato a Reggio Calabria per essere stato il primo allenatore della Reggina nel professionismo dopo la ripartenza dalla Serie D e con la nuova gestione targata Praticò, Karel Zeman ha commentato a TuttoC il grande campionato condotto dagli amaranto e ha parlato dell’ipotesi che i playoff in C coinvolgano anche le prime.

“La prima in classifica deve andare in B. Nel Girone B ci sarebbe stata qualche opportunità in più per le inseguitrici, mentre nei Gironi A e C se le squadre sono state così tanto distanziate non possono certo rimproverare la pandemia per non essere arrivate prime”.

“Il campionato degli amaranto? La Reggina per la rosa che aveva partiva nettamente favorita, c’è stato anche un Bari che ha sbagliato molte scelte perché era l’unica squadra che poteva giocarsela alla pari. Quando c’è stato bisogno di una mano il pubblico ha fatto la differenza, alcune partite a Reggio Calabria non sono nemmeno iniziate per il grande trasporto dei tifosi del Granillo”.