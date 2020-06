Cinquefrondi: Cesare Pellegrino è il nuovo allenatore della Jolly

16 Giugno 2020 16:00

Cinquefrondi, Pellegrino: “felice di ritornare in Calabria e di poter collaborare con una dirigenza consolidata ed appassionata come quella della Jolly”

“Felice di ritornare in Calabria e di poter collaborare con una dirigenza consolidata ed appassionata come quella della Jolly. Ci siamo subito messi a lavorare per costituire un gruppo che possa consentirci di raggiungere gli obiettivi che la società si è data, un roster che dia soddisfazione alle aspettative dei tanti appassionati di pallavolo, a noi la gioia di lavorare insieme, divertendoci. Nel mondo della pallavolo calabrese, Cinquefrondi è una meta ambita, per i risultati raggiunti dalla Jolly e, soprattutto, per l’organizzazione che la società ha saputo darsi nel tempo. Aspetto, questo, affatto secondario e per nulla scontato”, afferma mister Cesare Pellegrino. “Nel nostro sport il lavoro e la competenza del team è fondamentale quanto l’entusiasmo che sa trasmettere. Certo, non è facile ritornare in palestra dopo l’emergenza coronavirus, sia dal punto di vista tecnico-fisico che strettamente organizzativo, ed in tal senso mi auguro che le direttive Fipav possano essere aggiornate per consentirci di lavorare in sicurezza, ma lavorare. Una squadra ha anche bisogno del suo pubblico, è l’uomo in più che nei momenti difficili ti sprona a fare meglio e il calore di Cinquefrondi è noto a tutti. Da professionista poi, confesso, la più grande soddisfazione è vedere un giovane atleta migliorare a vista d’occhio, crescere, non solo tecnicamente, e divertirsi. Ecco, questo è il mio personale obiettivo stagionale”, conclude.