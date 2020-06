23 Giugno 2020 21:16

Sicilia: un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Marzamemi-Pachino

Tragedia in Sicilia dove un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Marzamemi-Pachino. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, era in sella al proprio scooter quando sarebbe entrato in contatto con un furgone. L’impatto è stato fatale per il giovane. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine.

Foto di repertorio