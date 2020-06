18 Giugno 2020 09:34

Due morti sulle strade in Sicilia nel giro di poche ore: ieri a perdere la vita era stata un medico mentre oggi un macellaio

Due morti in Sicilia, nel giro di poche ore, a causa di due incidenti stradali. Nel sinistro sulla SS115, nei pressi di Lentini, è deceduto Francesco Caniglia, 39enne macellaio. L’uomo, che stava rientrando a casa a bordo della sua moto, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo. Ieri a perdere la vita era stata Laura La Malfa, medico 44enne deceduta a Piazza Armerina dopo essere stata travolta da un’auto mentre si trovava a bordo di una bicicletta.

Foto di repertorio