Incendio in Sicilia, palme date alle fiamme. Il sindaco: “vergogna, poteva diventare una tragedia” [FOTO]

3 Giugno 2020 10:43

Paura nel centro di Naro, tre alberi di palme sono stati incendiati. Il tutto è avvenuto a pochi metri dalle cabine dell’Enel

“Qualche ora fa si è consumato un atto di pura crudeltà verso la città tutta. Tre palme di Piazza Crispi sono state date alle fiamme da qualche incivile”. Lo riferisce Maria Grazia Brandara con un post su Facebook. Il sindaco di Naro (provincia di Agrigento) denuncia il grave episodio avvenuto nella notte. “Un gesto inqualificabile di una persona ignobile che invito pubblicamente a costituirsi – scrive il primo cittadino – . Già da questa notte le forze dell’ordine richiederanno copia delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per procedere a denunciare il responsabile dell’incendio. Un evento che poteva trasformarsi in una tragedia essendoci a pochi metri una cabina Enel e un distributore di carburante. Poteva provocare danni anche alle case, ai condomini e alle attività commerciali che insistono nella Piazza. Vergogna! Usate la mente per rendere migliore la nostra città! Chi ha commesso un atto del genere non merita di vivere a Naro!”.