Messina: incendio tra Scoppo e Puntale Arena domato dai Vigili del Fuoco

21 Giugno 2020 15:54

Messina: i vigili del fuoco sono intervenuti oggi per estinguere un incendio di interfaccia che ha interessato la zona tra la contrada Scoppo e Puntale Arena, facendo scaturire non poca paura agli abitanti delle immediate vicinanze

I vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti oggi intorno alle 14 per estinguere un incendio di interfaccia che ha interessato la zona tra la contrada Scoppo e Puntale Arena, facendo scaturire non poca paura agli abitanti delle immediate vicinanze. L’incendio è stato subito contrastato. Le squadre intervenute, coordinate dal funzionario di guardia e dal capoturno provinciale, con diversi mezzi e due autobotti, sia dalla centrale che dal distaccamento Nord hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera zona, ripristinando la situazione.

Foto di repertorio