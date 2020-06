29 Giugno 2020 20:24

Messina: incendio di una discarica abusiva nei pressi della zona falcata conosciuta come “Real Cittadella”

La giornata è lunga oggi per i vigili del fuoco che ancora una volta sono intervenuti per scongiurare l’ennesimo pericolo. Si tratta stavolta di un incendio discarica abusiva nei pressi della zona falcata conosciuta come “Real Cittadella”. Subito intervenuta la 14A del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina col supporto di un’autobotte in rincalzo alla squadra intervenuta. La squadra, alla fine dell’estinzione del rogo, ha reso la zona bonificata.