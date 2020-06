15 Giugno 2020 19:01

Rischio incendi in Sicilia domani: allerta rossa a Caltanissetta e Catania, arancione a Messina

Allerta incendi domani in Sicilia secondo quanto emanato da un bollettino della Protezione civile regionale. L’allerta riguarda tutta l’Isola che dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Per le province di Catania e Caltanissetta il livello è di “allerta rossa”; per la provincia di Messina il livello è di “allerta arancione” così come per le altre province della Regione, come si evince dal grafico.