Messina, campagna di prevenzione incendi 2020: giovedì a Palazzo Zanca il primo appuntamento

23 Giugno 2020 09:32

Messina, campagna di prevenzione incendi 2020: giovedì 25 a Palazzo Zanca il primo appuntamento su “Avvistamento incendi, cosa fare?”

A seguito della video-conferenza convocata dalla Prefettura per fare il punto della situazione in merito alla campagna di prevenzione incendi 2020, gli Assessori alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e all’Ambiente Dafne Musolino, hanno organizzato le attività che interesseranno il Comune di Messina e le Associazioni di volontariato ambientaliste e di protezione civile. Dopo gli incontri preliminari, effettuati in data 28 e 29 maggio nel Salone delle Bandiere, prende il via la conferenza sul tema: “Avvistamento incendi, cosa fare?”.

“La riunione, rivolta principalmente ai volontari delle associazioni di protezione civile e ambientaliste – ha dichiarato l’assessore Minutoli – vuole essere il primo passo affinché si possa adottare un metodo univoco per le segnalazioni di avvistamento incendi. Questo consentirà a chiunque avvisti un incendio di segnalarlo prontamente alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, della Forestale e del COC per l’attivazione dei soccorsi”. “Tutti dobbiamo essere sentinelle del territorio per contrastare il fenomeno degli incendi – ha ribadito l’Assessore Musolino – in quanto una pronta segnalazione potrà certamente agevolare i tempi dei soccorsi e contenere i danni conseguenti”. La conferenza, concordata con il Corpo Forestale della Regione Siciliana, coordinata dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina diretto dal dott. Giovanni Cavallaro, sarà curata dall’arch. Gustavo Lampi. In considerazione delle restrizioni imposte dal Covid-19, le Associazioni dovranno comunicare preventivamente i nominativi dei partecipanti che verranno contingentati all’ingresso in funzione del numero dei presenti, a partire dalle ore 14.30 di giovedì 25, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.