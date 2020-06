8 Giugno 2020 13:16

Il Tour dei Borghi nel messinese, la rete promozionale del Comitato Sicilia Turistica. Start sabato 13 e domenica 14 giugno

Continua con successo la strategia di promozione e valorizzazione del territorio siciliano da parte del “Comitato Sicilia Turistica” presieduto da Antonino Sapienza. La prima fase progettuale del comitato relativa all’ambito dei Borghi del messinese procede a grandi passi specie nella costituzione della rete che ha visto dopo la partenza di Castroreale anche l’inserimento di Rometta e Rodì Milici. La rete denominata “Il Tour dei Borghi” prevederà proprio per questo fine settimana ancora visite guidate e servizi di accoglienza. Si partirà sabato 13 e domenica 14 giugno, con Rometta, da molti storici considerato uno dei borghi più importanti ed affascinanti d’Italia, indubbiamente tra i primi in Sicilia. Rometta è una Città d’Arte antica e ricca di storia, espressione di magnificenza, imponenza e forza, ultima roccaforte in Sicilia a cadere sotto il dominio degli Arabi. Il percorso prevede le suggestive Grotte Saracene uniche al mondo, il Centro Storico, il passaggio da Porta Milazzo, la meravigliosa Chiesa Bizantina, l’affascinante Chiesa Madre, le Vie del Borgo concludendo con Porta Messina e la piccola Chiesa “Madonna della Scala”. La visita sarà curata da Giovanni Arnò della Pro Loco Rometta. In contemporanea, negli stessi giorni, grazie al servizio di accoglienza ed accompagnamento dell’Associazione Andromeda presieduta dal Prof. Paolo Faranda, sarà proposto un percorso inedito ed esclusivo: Castroreale-Rodì Milici. Dalla mattina al pomeriggio un passaggio storico e tradizionale di alto livello alla scoperta dei due Borghi che prevederà la mattina il percorso tra le bellezze di Castroreale, uno dei Borghi più Belli d’Italia con tappa finale all’ormai famoso Piccolo Museo della Moto diretto da Enrico Munafò e Linda Caruso e di pomeriggio la visita a Rodì Milici, la “new entry” del percorso culturale/turistico con le visite ai resti della Chiesa Bizantina con la Cupola Rosata, alla necropoli dell’età del Bronzo e del Ferro ed infine al Palazzo dei Cavalieri di Malta e Museo Storico.

Ulteriori informazioni contattando il numero 347 9711320 o sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/siciliaturisticapage/.

Il Comitato Sicilia Turistica sta inoltre lavorando per l’integrazione a breve termine nella rete di altri 6 borghi e pianificando una nuova strategia promozionale anche per la Città di Messina.