16 Giugno 2020 12:16

Il Lions Club Reggio Calabria Host organizza il premio di studio “Domenico De Caridi” ed un convegno sul “dissesto idrogeologico”

Il Lions Club Reggio Calabria Host ha organizzato il Premio di Studio “Domenico De Caridi”. L’iniziativa sarà preceduta dal convegno “Dissesto idrogeologico in Calabria” organizzato dallo stesso Club Host insieme al Diceam dell’ Universita’ degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ed al Leo Club Reggio Calabria Host “V. Porcelli”. La videoconferenza si svolgerà mercoledì 17 giugno 2019 con inizio alle ore 17.00. Dopo i saluti istituzionali dell’ ing. Nicola Pavone presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, dell’ avv. Chiara Manti presidente del Leo Club Reggio Calabria Host “V. Porcelli”, dell’ avv. Massimo Serranò presidente della zona 27 del Distretto 108 Ya e dell’ avv. Ettore Tigani presidente dell’ XI Circoscrizione del Distretto 108 Ya avranno luogo le relazioni del Convegno. Primo relatore della serata il prof. ing. Giuseppe Barbaro docente di Protezione idraulica del Territorio sul tema “Dissesto idrogeologico: cause e strumenti innovativi di valutazione”, a seguire l’ ing. Giandomenico Foti assegnista di ricerca tratterà il tema “Flash floods in aree urbane: analisi e casi di studio” ed infine l’ ing. Andrea Manti socio del Leo Club si soffermerà su “Sovralluvionamento degli alvei fluviali: da problema a risorsa”. La cerimonia del Premio sarà introdotta da Nicola Pavone nella duplice veste di presidente del Club Host e di componente della Commissione del Premio di cui l’ indimenticabile socio Lion dr. Roberto Cuzzocrea ne è stato il presidente fino alla sua morte avvenuta solo qualche giorno fa. Successivamente ci saranno gli interventi dell’ ing. Maria Trunfio vincitrice dell’ edizione 2020 del Premio e dell’ ing. Domenica Catalfamo Assessore della Regione Calabria alle Infrastrutture, Pianificazione e Sviluppo territoriale, Pari Opportunità. Per la famiglia De Caridi relazioneranno la moglie del compianto magistrato Domenico De Caridi signora Iacona De Caridi ed i figli Teresa ed Aldo. I lavori saranno conclusi dall’ ing. Nicola Clausi, Governatore del Distretto Lions 108 Ya.