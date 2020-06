Il Futsal Polistena conferma l’addetto stampa Alessandro De Padova e la fotografa Valentina D’Elia

22 Giugno 2020 18:30

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con il responsabile Comunicazione e Addetto stampa Alessandro De Padova e con la fotografa Valentina D’Elia. Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei giornalisti della Calabria dal 2017, De Padova – che in passato ha ricoperto lo stesso ruolo in altre società di futsal – è alla sua terza stagione consecutiva nel club guidato dal presidente Marcello Cordiano. Per Valentina D’Elia – la quale vanta una certa esperienza nei vari ambiti della fotografia, tra cui quello sportivo – si tratta invece della quarta stagione nel Futsal Polistena.