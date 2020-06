Il circolo Reggio Sud aderisce al Flash-mob organizzato dall’Arcigay “I due mari”

25 Giugno 2020 21:30

Reggio Calabria: il circolo Reggio Sud condivide e aderisce “all’iniziativa Pride Flash-mob promossa da Arcigay ‘I due mari”

Il circolo Reggio Sud condivide e aderisce “all’iniziativa Pride Flash-mob promossa da Arcigay ‘I due mari’ di Reggio Calabria, prevista per sabato 27 giugno. Crediamo siano fondamentali il rispetto delle diversità e la libertà di essere se stessi. Articolo Uno Circolo Reggio Sud sarà quindi presente perché, anche e soprattutto in questo delicato periodo storico, è necessario ribadire con forza un messaggio di condivisione, solidarietà, rispetto e uguaglianza. La libertà non è altro che una possibilità per essere migliori. (Albert Camus)”.