1 Giugno 2020 13:00

Messina: gli orari di apertura al pubblico del Gran Camposanto e dei cimiteri suburbani per le festività di domani e di mercoledì 3: nota dell’Assessore Minutoli

In occasione della Festa della Repubblica e della Madonna della Lettera, al fine di consentire all’utenza l’accesso al Gran Camposanto ed ai 16 cimiteri suburbani, domani, martedì 2, e mercoledì 3, i cimiteri saranno aperti al pubblico dalle ore 8 alle 13, e saranno consentiti gli ingressi di feretro sino alle 12.30. Tutti coloro che vi accederanno dovranno essere in possesso di mascherine da utilizzare sempre negli spazi chiusi ed in quelli aperti ove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale. L’ingresso al deposito sarà permesso ad un numero massimo di 20 persone, raccomandando sempre il mantenimento delle distanze e l’utilizzo della mascherina e dei guanti. È quanto disposto dall’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli che ha precisato “di avere dato mandato al dirigente del Dipartimento Servizi Ambientali per provvedere alla modifica delle modalità di accesso al Gran Camposanto ed ai cimiteri suburbani, revocando il provvedimento di ingresso contingentato sulla base della lettera del cognome, in considerazione del monitoraggio effettuato in merito agli accessi dell’utenza nei cimiteri per i quali non si sono registrati assembramenti tali da dovere contingentare”.