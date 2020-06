12 Giugno 2020 14:42

Bagheria (Palermo), 12 giu. (Adnkronos) – “Il Governo rischia di cadere? Basta vedere quello che si dicono l’un l’altro… Fra Renzi, Conte, Di Maio e Zingaretti, insomma”. Così il leader della Lega Matteo Salvini sul governo Conte. Alla domanda su cosa prevede per il governo dice: “Difficilmente è un pronostico però prevedo tempi difficili per il paese se questo governo continua a litigare e a non fare le cose”.