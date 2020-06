Giro d’Italia: la Corsa Rosa parte da Palermo, al via Nibali, Sagan e Carapaz

26 Giugno 2020 17:10

Il Giro d’Italia subirà la sovrapposizione di alcune classiche-monumento, ma questo non impedirà a uno specialista delle corse in linea come Peter Sagan,- campione del mondo su strada nel 2015, 2016 e 2017, l’esordio rosa

Il Giro d’Italia 2020, dopo il cambio di data a causa del Coronavirus, partirà il prossimo 3 ottobre per concludersi il 25 ottobre e subirà la sovrapposizione di alcune classiche-monumento, ma questo non impedirà a uno specialista come Peter Sagan, per ben 3 volte Campione del Mondo, l’esordio rosa. Lo slovacco oggi ha ufficializzato la propria partecipazione alla corsa a tappe italiana. Tra gli uomini di classifica al via da Palermo figurano Vincenzo Nibali, il vincitore uscente Richard Carapaz, il danese Jakob Fuglsang, il belga Remco Evenepoel. Al via dovrebbe esserci anche l’olimpionico Elia Viviani, che si candida per la conquista della maglia ciclamino.