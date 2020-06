Giornata storica per la Calabria, ecco il Frecciarossa Torino-Reggio: l’arrivo del treno e l’emozione dei passeggeri [FOTO E VIDEO]

3 Giugno 2020 20:33

L’alta velocità arriva in Calabria, puntuale alle 18.50 il Frecciarossa Torino-Reggio si è fermato alla Stazione Centrale: la testimonianza dei passeggeri

L’arrivo in perfetto orario per un evento che la Calabria attendeva da molti anni. Alle 18.50 il Frecciarossa Torino-Reggio Calabria si è fermato alla Stazione Centrale, inaugurando così il collegamento più lungo come tragitto (1.266 km) ad alta velocità d’Europa senza cambi intermedi. In Calabria la prima fermata del nuovo servizio di Trenitalia è stata quella di Paola (Cosenza). Oltre 400 sono stati i passeggeri ospitati nelle 12 carrozze del Frecciarossa, un tutto esaurito che però va considerato al 50% delle reali potenzialità dei posti disponibili, garantiti per via del distanziamento sociale richiesto nel rispetto delle norme di sicurezza.

L’emozione si legge dagli occhi dei passeggeri scesi a Reggio Calabria: “il viaggio è andato alla grande”, esclama soddisfatto uno di loro. A bordo è stato distribuito un safety kit gratuito (mascherina, gel igienizzante per mani, guanti in lattice e poggiatesta monouso), insieme a una lattina d’acqua per tutti i passeggeri. Da quanto si apprende dalle testimonianze, inquadrando con lo smartphone il QR code posizionato sui tavolini, è stato possibile visualizzare le informazioni sulle attività e i processi di pulizia e sanificazione dei treni. Per molti si tratta di un ritorno alla normalità, da domani si riprenderà col lavoro, per altri invece è stato un vero e proprio ritorno a casa dopo quasi tre mesi di assenza. I vari Dpcm hanno impedito sino ad oggi lo spostamento da una regione all’altra, ma finalmente l’emergenza Covid-19 sembra essere superata e rivedere i propri parenti dopo tanti giorni di lontananza è la sensazione più grande. In alto la FOTOGALLERY e in basso i link per rivedere i VIDEO dell’arrivo e delle testimonianze dei viaggiatori.