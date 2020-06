2 Giugno 2020 10:24

Straordinaria giornata di sole in Calabria in questa prima domenica di Giugno nel giorno della Festa della Repubblica, le bellissime immagini dello Stromboli e della Costa degli Dei da Ricadi

Favolosa giornata di sole in Calabria in questo 2 Giugno nel giorno della Festa della Repubblica: il cielo è azzurro ed il mare è straordinario. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo da Ricadi, nota cittadina turistica del vibonese, è una giornata ideale per una gita fuori porta. Mozzafiato le immagini con la vista dello Stromboli fumante all’orizzonte.