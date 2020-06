Generali Italia presenta ‘Immagina Adesso’, cliente costruisce sua ‘playlist’ coperture

9 Giugno 2020 14:07

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – Generali Italia cambia il modo di fare assicurazione accelerando nella trasformazione digitale e presenta ‘Immagina Adesso’, nuova soluzione retail ‘Partner di Vita’ attraverso la quale il cliente sceglie ciò che ha più valore per lui, costruisce insieme all’agente la sua ‘playlist’ di protezione, prevenzione e assistenza in modalità digitale e smart, e la aggiorna in base al percorso di vita. Lo annuncia il gruppo assicurativo, spiegando come, attraverso ‘Immagina Adesso’, il gruppo è “più vicino ai clienti con una rete più digitale, più agile e più smart, più sostenibile”.

La struttura della nuova offerta prevede un unico contratto che permette di accedere a una piattaforma digitale modulare e flessibile, con la possibilità di attivare le singole polizze solo se, e quando, necessario. L’obiettivo del gruppo è l’attivazione di 200mila clienti entro l’anno e di aumentare la soddisfazione dei clienti di 10 punti secondo il Net Promoter Score al 2021.

“Oltre il 74% dei clienti che, in questi primi mesi, ha già scelto ‘Immagina Adesso’ ha un’esperienza full digital grazie una rete di agenti altamente professionali e sempre connessi, e ai nuovi strumenti e touch point digitali”, spiega infatti Generali nel presentare il prodotto.

‘Immagina Adesso’, spiega ancora Generali Italia, “dà valore alle priorità di adesso e del futuro, Casa, Benessere, Sicurezza Online e nelle relazioni, e Animali, e permette di costruire la propria piattaforma di garanzie, servizi e IoT: specialisti a domicilio, casa sempre protetta e connessa, network sanitario, video consulto medico, network legale, tele assistenza legale, sicurezza digitale di tutti i device della famiglia, consulenza veterinaria, collare connesso. La libertà di combinare garanzie e servizi, secondo il proprio budget di spesa, promuove comportamenti responsabili: le famiglie si proteggono di più, per più tempo e aumenta la copertura sui rischi catastrofali”.

“‘Immagina Adesso’ è la soluzione assicurativa che interpreta tutte le priorità della nostra Strategia Partner di Vita per essere più vicini al cliente con una rete più digitale, più agili e smart e più sostenibili”, commenta Marco Sesana, Country Manager e Ceo Generali Italia e Global Business Lines. “Abbiamo trasformato in soli 2 anni l’intera offerta retail, pari all’82% del nostro portafoglio, per essere Partner di vita delle persone nei momenti rilevanti: famiglia, benessere, mobilità, lavoro e risparmio”, ha aggiunto.

“Siamo convinti che nel nuovo contesto la nostra Strategia 2021 abbia ancora più valore: acceleriamo nella trasformazione digitale e proseguiamo il piano di investimento triennale di 300 milioni per innovazione, competenze e persone. Siamo consapevoli – ha detto ancora il ceo – della nostra responsabilità verso le persone, la comunità e il Paese e riteniamo importante agire insieme per generare fiducia: in questa fase, per fronteggiare il Covid-19 e sostenere la ripresa dell’Italia, abbiamo da subito attivato un piano di azioni di oltre 110 milioni di euro”, conclude Sesana.