3 Giugno 2020 15:48

La Vibonese e il presidente Caffo si uniscono al dolore di Gennaro Gattuso e della sua famiglia per la prematura scomparsa della sorella Francesca

“Il presidente Pippo Caffo e tutta la Vibonese si stringe intorno alla famiglia di Rino Gattuso ed esprime le più sincere condoglianze in questo momento di profondo e sconvolgente dolore per la scomparsa della sorella Francesca”. E’ il messaggio di cordoglio pubblicato dal club rossoblu tramite i profili social per mostrare vicinanza all’allenatore del Napoli, che ieri ha subito un grave lutto.