Futsal Polistena: confermato il laterale offensivo Francesco Dentini

4 Giugno 2020 15:40

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con Francesco Dentini, laterale offensivo classe ’92. Per il giocatore nativo di Corigliano-Rossano (Cosenza) si tratta della seconda esperienza consecutiva nella città della Piana. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felicissimo di rimanere a Polistena. Qui ho trovato delle persone uniche, che con me si sono comportate benissimo, non solo dal punto di vista umano ma anche sul piano professionale. L’affetto della gente, poi, è stato un qualcosa di indescrivibile, quindi non vedo perché sarei dovuto andare via. Certo, diverse società si sono fatte avanti, ma alla fine ho deciso di rimanere ed è bastata una telefonata con il dirigente Daniele Cordiano per arrivare a un punto di accordo”.