Futsal Polistena: confermato il portiere Fabio Malara

3 Giugno 2020 15:00

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con Fabio Malara, portiere classe ’91. L’estremo difensore reggino è alla sua seconda stagione consecutiva nella città della Piana. Queste le sue parole dopo il rinnovo: “Ringrazio la dirigenza per la fiducia. Il fatto di lavorare fianco a fianco con Antonino Martino è stato per me un motivo d’orgoglio e, al tempo stesso, mi ha permesso di crescere e di imparare cose nuove in questi mesi di attività. Affronterò questa ulteriore sfida con la serietà che mi ha sempre contraddistinto. Spero soltanto di non deludere le aspettative della dirigenza”.