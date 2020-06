Il Futsal Polistena avrà il suo numero 10: Creaco rinnova

10 Giugno 2020 13:09

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con l’“Illusionista” Angelo Creaco, universale classe ’89

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con l’“Illusionista” Angelo Creaco, universale classe ’89. “Per me – ha affermato il giocatore reggino – è un privilegio poter aiutare questa squadra ancora un altro anno. Ho trovato sempre un ambiente fantastico e, di conseguenza, la conferma è stata una pura formalità. Spero di ricambiare la fiducia dei componenti della dirigenza con buone prestazioni sul parquet, perché lo meritano per i sacrifici che stanno compiendo giorno dopo giorno, e di regalare altre gioie ai tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire a casa”. Per Creaco – che da luglio a dicembre dello scorso anno ha militato nel Cataforio – si tratta della quarta stagione con la maglia del Futsal Polistena.