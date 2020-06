Futsal Polistena: confermato l’universale italo-brasiliano Arthur Fortuna

18 Giugno 2020 18:34

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con Arthur Fortuna, universale italo-brasiliano classe ’92. Queste le sue parole dopo il rinnovo: “Sono contentissimo della scelta che ho fatto. Ringrazio la dirigenza e il mister per la fiducia e i tifosi che mi hanno fatto sentire uno di loro. Cercherò di ripagare questa considerazione sul parquet dando tutto me stesso. Sono sicuro che quella che andremo a iniziare sarà una stagione importante, al termine della quale speriamo di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”. Per Fortuna, approdato al Futsal Polistena il 12 luglio 2019, si tratta della seconda stagione consecutiva nella città della Piana.