Futsal Polistena: confermato il tecnico dell’Under 19 Maurizio Gallo

21 Giugno 2020 17:46

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con l’allenatore dell’Under 19 Maurizio Gallo. Approdato a Polistena il 16 luglio 2019, per il tecnico di Gioiosa Ionica si tratta della seconda stagione consecutiva nella città della Piana. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felice che la società abbia deciso di rinnovarmi la fiducia per la prossima annata. Mi sono trovato molto bene a Polistena, dove ho lavorato con ragazzi disponibili che si sono sempre impegnati, anche facendo qualche sacrificio considerati alcuni orari di allenamento non proprio agevoli. Un ringraziamento particolare al responsabile Maurizio Arena, col quale ho condiviso più strettamente le problematiche dell’Under 19”.