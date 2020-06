Futsal Polistena: confermato il tecnico della Prima squadra Pino Molluso

20 Giugno 2020 19:05

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con l’allenatore della Prima squadra, Giuseppe Molluso

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con l’allenatore della Prima squadra, Giuseppe Molluso. Per il tecnico di Oppido Mamertina si tratta della quarta stagione consecutiva sulla panchina del Futsal Polistena.

Queste le sue dichiarazioni: “Ringrazio la società per la fiducia, che spero di ricambiare nel migliore dei modi. Sono felice dell’ennesima conferma, perché a Polistena si lavora benissimo e i componenti della dirigenza sono sempre al nostro fianco, non facendoci mancare nulla. Non abbiamo alcuna pretesa di puntare a vincere il campionato. Dobbiamo pensare principalmente a impegnarci al massimo e a dimostrare serietà nei confronti dell’ambiente polistenese. Questa è la cosa più importante. Stiamo cercando di costruire una squadra che possa fare bene in A2. Poi è chiaro: il parquet ci dirà se abbiamo fatto bene o no, ma conoscendo i ragazzi posso garantire che faranno di tutto per onorare la maglia”.