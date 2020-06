Futsal Polistena: confermato il laterale Simone Minnella

3 Giugno 2020 19:10

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con Simone Minnella, laterale classe ’99. Per il giocatore – che nel proprio curriculum vanta, tra le altre cose, una convocazione con la Nazionale italiana Giovani Esordienti – si tratta della seconda stagione consecutiva con la maglia del Futsal Polistena. Queste le sue prime parole: “Sono molto contento di rimanere perché vuol dire che, nel mio piccolo, qualcosa di positivo avrò fatto per meritarmi la fiducia della società e di mister Pino Molluso. Quella che si è da poco ufficialmente conclusa è stata un’annata particolare, vista l’emergenza Coronavirus, ma fino alla sconfitta rimediata a Cassano delle Murge il Futsal Polistena aveva disputato una grande stagione. Quindi, possiamo ritenerci soddisfatti. Speriamo che questo brutto periodo finisca presto e che si possa riprendere quanto prima a giocare”.