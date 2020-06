Futsal Polistena: confermato il capitano Antonino Martino

2 Giugno 2020 13:26

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con il capitano Antonino Martino

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con il capitano Antonino Martino, portiere classe ’87. Per l’estremo difensore, approdato nella città della Piana l’1 giugno 2018, si tratta della terza stagione con la maglia del Futsal Polistena. Queste le sue parole dopo il rinnovo: «Sono felicissimo. Polistena, ormai, è casa mia e non ho avuto alcun tipo di problema ad accettare la proposta che mi è stata fatta dalla dirigenza, composta al suo interno da persone oneste e con sani principi. Sono bastati due minuti e una stretta di mano per arrivare a un accordo. Come ho sempre fatto, cercherò di onorare la maglia e di rispettare la storia di questa gloriosa società. Insieme ai miei compagni daremo il massimo per portare il Futsal Polistena più in alto possibile. Siamo ancora ai primi di giugno, ma non vedo l’ora di iniziare e di riabbracciare tutti: tifosi, società, staff e compagni. La #storiapiùbellA sta per ricominciare!”.