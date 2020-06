Adesso Trenitalia raddoppia: in arrivo nuovo Frecciarossa diretto Venezia-Reggio Calabria

5 Giugno 2020 16:35

Frecciarossa, nuovo collegamento a lunga percorrenza Venezia-Reggio Calabria “work in progress”: arriverà in estate o in autunno?

Trenitalia raddoppia, e dopo il Frecciarossa Torino-Reggio Calabria operativo da Mercoledì 3 Giugno, sta programmando il lancio del secondo collegamento diretto a lunga percorrenza tra il Nord Italia e la città calabrese dello Stretto che utilizzerà la linea disponibile dell’alta velocità fino a Salerno: si tratta un altro Frecciarossa che collegherà Venezia e Reggio Calabria in poco più di 9 ore, con nove fermate intermedie di cui 4 in Calabria (Padova, Bologna, Firenze, Roma, Salerno, Paola, Lamezia, Rosarno e Villa San Giovanni). Il collegamento tra Venezia e Reggio Calabria era già stato programmato per il 2020 prima dello scoppio della pandemia di Coronavirus, ma non era mai entrato in funzione. Doveva essere operato da un Frecciargento, invece adesso nel nuovo piano di Trenitalia per i collegamenti all’interno del Paese si sarebbe optato per un altro Frecciarossa.

Non è ancora ufficiale la data dell’inizio del collegamento: la speranza è che possa partire già in estate, ma in ogni caso entrerà in esercizio entro l’autunno.