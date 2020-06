Mobilità, Bruno Bossio (Pd): “necessario snodo ferroviario Jonio-Tirreno, sì a fermata Frecciargento a Torano Castello”

6 Giugno 2020 18:00

“La rivendicazione dei sindaci di molti comuni, che insistono sulla valle del Crati e sull’area urbana metropolitana cosentina del versante nord, e del leader del movimento “Diritti civili” Franco Corbelli per istituire a Torano Castello una fermata del Frecciargento Sibari – Bolzano, è la prova di quanto sia necessario la realizzazione di uno snodo ferroviario strategico”

“La rivendicazione dei sindaci di molti comuni, che insistono sulla valle del Crati e sull’area urbana metropolitana cosentina del versante nord, e del leader del movimento “Diritti civili” Franco Corbelli per istituire a Torano Castello una fermata del frecciargento Sibari – Bolzano, è la prova di quanto sia necessario la realizzazione di uno snodo ferroviario strategico per il collegamento ferroviario ionico – tirrenico attraverso la realizzazione di una nuova stazione a Settimo di Montalto Uffugo”. Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “Non c’è più tempo da perdere: la nuova infrastruttura va non solo assunta nella programmazione RFI ma va anche finanziata. Il percorso per pervenire alla realizzazione della opera era stato già tracciato tra RFI e la Giunta regionale guidata da Mario Oliverio. Era stata raggiunta un’intesa che ora va soltanto portata a compimento. La stessa istituzione del treno frecciargento Sibari – Bolzano è stata una iniziativa proposta e finanziata dalla Regione, una sperimentazione della validità della strategia di collegamento ferroviario tra le direttrici ionica e tirrenica. Una fermata del frecciargento nella stazione di Torano va intesa come coerente con tale strategia. Sarebbe una scelta emergenziale – prosegue la deputata – che evidenzierebbe la necessità di una accelerazione della realizzazione della nuova stazione di Settimo. Sarebbe opportuno, a questo fine, che si pervenisse ad una intesa organica tra Regione, RFI e MIT. Per quanto mi riguarda, pertanto, mi impegno a questo fine a promuovere ogni iniziativa utile a livello parlamentare e di sensibilizzazione sia del Ministero che di RFI”.