5 Giugno 2020 13:15

La Freccia di giugno lancia l’invito a vivere un’estate tutta italiana riportando alla memoria cartoline dalle vacanze che scaldano il cuore

La Freccia di giugno lancia l’invito a vivere un’estate tutta italiana riportando alla memoria cartoline dalle vacanze che scaldano il cuore. A partire da una cover d’annata dell’Archivio Fondazione FS Italiane, in omaggio al nostro meraviglioso Paese. E, per il terzo mese consecutivo, esce unicamente in formato digitale.

Accompagnerà i lettori e i viaggiatori tra le braccia di un’estate che si profila senz’altro diversa dalle precedenti, ma non per questo meno ricca di bellezza e riscoperta di valori fondamentali come libertà, mobilità e coesione, pur in uno scenario ancora in progress che molto si affida alla sensibilità collettiva per il rispetto delle regole per il Covid-19.

Le numerose cartoline dei ricordi della bella stagione, dagli anni ’60 ai Duemila, vogliono donare ai lettori suggestioni e spunti di viaggio per programmare al meglio l’estate 2020. Come ricordano la foto di copertina della nave Scilla che, negli anni del boom economico, traghettava gli italiani nello Stretto di Messina e tanti altri scatti memorabili del passato che si intrecciano alle testimonianze e ai ricordi delle vacanze di sei protagonisti dello spettacolo e della tv: Federica Panicucci, Cristiano Godano, Giorgia Cardinaletti, Valentina Bisti, Alan Sorrenti, Giovanni Caccamo che ricorda i luoghi dell’infanzia in Sicilia: Ragusa Ibla, Modica, Scicli e Taormina.

Si passa poi alle proposte di chi ogni giorno si impegna per valorizzare il nostro territorio, tutto da riscoprire dopo un pesante lockdown. Con l’attenzione rivolta al rispetto della sicurezza di tutti e alla salvaguardia ambientale, paesaggistica e culturale del nostro Paese, patrimonio inestimabile di tesori da preservare. Ne parlano Andrea Carandini, presidente del Fai – Fondo Ambiente Italiano, Fiorello Primi dell’associazione I borghi più belli d’Italia e Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia e conduttrice Rai dello storico programma Linea Blu.

Apre la rivista il colloquio con Massimiliano Montefusco, general manager di Radio Dimensione Suono, e Gianluca Teodori, a capo della redazione giornalistica, che, per Medialogando, la rubrica dedicata al mondo dell’informazione, ci parlano del potere e delle peculiarità della radio, mix vincente di intrattenimento, informazione e interazione.

L’appuntamento con Un treno di libr i di Alberto Brandani rinnova l’invito alla lettura con la rubrica In viaggio con il Prof, che a giugno propone il viaggio dietro le quinte di un amore clandestino in una Parigi avvolgente e malinconica, con il libro Affidati a me di Serge Joncour.

Si prosegue con tanti spunti di viaggio tra i giardini italiani, come lo splendido parco di Villa Pennisi, ad Acireale (CT), avventure a passo lento lungo 374 chilometri che separano Palermo da Messina passando per le montagne, un percorso che attraversa 41 Comuni di una Sicilia inedita, la natura e gli angoli segreti della verde Umbria, il fascino contemplativo di Ischia, Procida e Capri, il sentiero delle orchidee nel Gargano e la magica Gallura. E poi la Calabria montana, da assaporare nei suoi contrasti alla scoperta di Longobucco (CS). E ancora, itinerari tra vigneti urbani come La Vigna del Gallo dell’Orto Botanico di Palermo, un progetto nato nel 2018, per weekend ed esperienze all’aperto, da vivere in relax e sicurezza.

Infine, ma non meno importante, l’arte di chi mette a beneficio di tutti la propria creatività per aiutare a vivere meglio e in armonia, soprattutto in un momento delicato come questo. Così l’architetto Raffaele Giannitelli e l’artista Filippo Riniolo ridisegnano la disposizione di ombrelloni e lettini nelle spiagge post coronavirus, ispirandosi all’armonia della natura, mentre Palazzo Strozzi, a Firenze, riapre le porte della mostra Aria di Tomás Saraceno, riflessione più che mai attuale sul rispetto tra ecosistemi, per un pianeta nuovo.

La Freccia, il magazine mensile di FS Italiane, per il terzo mese consecutivo è sfogliabile soltanto online su fsnews.it e su issuu.com, raggiungibile anche dal canale Telegram FSNews e dai profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.