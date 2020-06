Fiere: VicenzaOro rinviata da settembre al 2021, ‘incertezza in spostamenti’

22 Giugno 2020 18:24

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – VicenzaOro non si terrà. La manifestazione fieristica attesa per il mese di settembre, dal 5 all’8, è spostata al 2021. “La persistente situazione di incertezza e difficoltà nel sistema degli spostamenti internazionali potrebbe non consentire la partecipazione alla fiera ad una parte significativa di espositori e visitatori, compromettendo così l’immagine dell’edizione autunnale” dell’edizione, spiega in una nota Ieg, il gruppo fieristico quotato che controlla la Fiera di Rimini e di Vicenza.

Ieg, tuttavia, ha deciso di organizzare un nuovo evento “che si terrà sempre nel mese di settembre, durante il quale si discuterà dello stato del settore e delle politiche per il suo rilancio con tutti gli opinion leader nazionali e internazionali”. Nel 2019, l’edizione di settembre di VicenzaOra ha consuntivato ricavi per 13 mln, pari al 13,1% dei ricavi da eventi organizzati dell’esercizio.