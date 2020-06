La Festa della Repubblica a San Giovanni in Fiore: premiate le forze dell’ordine impegnate nell’emergenza Covid-19

2 Giugno 2020 21:24

San Giovanni in Fiore, commemorata la ricorrenza del 2 giugno con la deposizione di una corona al monumento dei caduti

Il 74° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, a San Giovanni in Fiore, nel cuore della Sila. Per iniziativa dell’Amministrazione comunale con in testa il Sindaco Giuseppe Belcastro e il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Lacava, alla presenza di tutte le forze di polizia e dei Vigili del Fuoco della città, tutti rigorosamente in mascherina e a distanza di sicurezza, è stata commemorata la ricorrenza del 2 giugno con la deposizione di una corona al monumento dei caduti. E’ stato il momento per la consegna di un attestato di riconoscimento che il comune ha voluto conferire a tutte le unità impegnate in prima linea durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con un invito a non abbassare la guardia nonostante a San Giovanni in Fiore, ad oggi, non si sia verificato nemmeno un caso, ragion per cui, il sindaco Belcastro ha ringraziato ed elogiato in particolar modo l’operato dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale, della Polizia Locale, dei sanitari , dei Vigili del Fuoco e di tutti i coloro che in prima persona hanno servito la città per difenderla da questa subdola aggressione, non dimenticando il comportamento più che esemplare della cittadinanza che come sempre ha rispettato le regole per il bene e nell’interesse della collettività, in tal senso, un riconoscimento “virtuale” è andato a tutte le donne e uomini di San Giovanni in Fiore. Nelle pergamene consegnate agli uomini in divisa, è scritto: “Per lo spirito di abnegazione e attaccamento al dovere, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, garanzia di tutela per il cittadino. La città è grata”. Hanno ritirato gli attestati i comandanti/rappresentanti di: Carabinieri della locale stazione (compresi i militari del posto fisso di Lorica) e dei forestali della città; tenenza della Guardia di Finanza; Polizia Provinciale – distaccamento di San Giovanni in Fiore; Polizia locale; il locale distaccamento dei Vigili del Fuoco; Dipartimento di prevenzione dell’ASP nella persona del dott. Bitonti; Servizio Nazionale Vigilanza Ambientale-Ittica-Venatoria-LIPU. Un attestato di riconoscenza è stato dato anche a SilaTV per il servizio che da tantissimi anni offre ancora alla città. A.Ma