1 Giugno 2020 16:21

Festa della Repubblica, Buon 2 Giugno 2020 al tempo del Coronavirus. Ecco tante immagini da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp

Domani, 2 Giugno 2020, si celebra la 74ª Festa della Repubblica al tempo del Coronavirus, in ricordo del giorno in cui si tenne il referendum del 2 giugno 1946 dove gli italiani, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dovettero scegliere tra Monarchia e Repubblica.

Festa della Repubblica, Buon 2 Giugno 2020- Per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (in alto) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno di festa al tempo del Coronavirus.