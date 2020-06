Buon 2 Giugno 2020: Festa della Repubblica, ecco il Doodle celebrativo di Google

2 Giugno 2020 09:31

Il 2 giugno si celebra ogni anno la Festa della Repubblica, celebrazione che trae le suo origini dell’esito del referendum del 1946. Ecco il Doodle celebrativo di Google

Nella giornata di oggi, 2 giugno, in Italia, si celebra la Festa della Repubblica. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e del regime fascista di Mussolini, il 2 giugno 1946 si tenne il referendum a suffragio universale che, per la prima volta, insieme ai cittadini maschi, portò alle urne le donne per decidere quale forma di governo dovesse avere il nostro Paese. Le alternative erano due: Monarchia o Repubblica, vinse nettamente la seconda. I Savoia dovettero fuggire dall’Italia in quanto esiliati. La prima celebrazione della festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1948 in via dei Fori Imperiali, a Roma. Nell’immagine in evidenza il Doodle celebrativo di Google per il 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana.

