Fed lascia tassi fermi

10 Giugno 2020 20:30

Wasihngton, 10 giu. -(Adnkronos) – Davanti a una pandemia di coronavirus “che syt provocando enormi difficoltà sul piano umano ed economico in tutti gli Stati Uniti” il Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, ha deciso all’unanimità di tenere i tassi fermi e di confermare la disponibilità a “usare tutti gli strumenti a propria disposizione” aumentando il proprio bilancio attraverso gli acquisti di titoli di Stato e titoli di agenzie pubbliche garantiti da ipoteche a un livello “pari almeno a quello attuale” per sostenere il funzionamento dei mercati. Nella dichiarazione finale del Fomc si spiega che nelle ultime settimane “le condizioni finanziarie sono migliorate, grazie anche alle misure” adottate per sostenere l’economia e il flusso di credito a famiglie e imprese Usa.