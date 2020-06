Fc Messina, Arena: “l’anno prossimo giocheremo in Serie C”

1 Giugno 2020 11:24

“In caso di Serie C, inseriremo degli innesti fortissimi per essere subito protagonisti e spero di arrivare almeno a 7.000 abbonati”: così Rocco Arena, presidente dell’Fc Messina

Il presidente dell’Fc Messina, Rocco Arena, pone l’attenzione sulla prossima stagione. Intervistato ai microfoni de Il Giornale di Sicilia, ha spiegato: “per quanto mi riguarda ci potrebbe essere anche una terza squadra a Messina: nessuno può avere l’esclusiva e non devo convincere nessun tifoso dell’Acr a seguire l’Fc. Appena potrò tornare a Messina mi occuperò di definire l’acquisto per i terreni che ospiteranno il nuovo centro sportivo della nostra squadra. Il Football Club Messina il prossimo anno giocherà in Serie C, perché la riforma dei campionati mi sembra inevitabile. In quel caso inseriremo degli innesti fortissimi per essere subito protagonisti e spero di arrivare almeno a 7.000 abbonati”.