Fase 3: si allungano tempi Stati generali, una ’10 giorni’ per rilancio Paese**

9 Giugno 2020 22:46

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – Si allungano i tempi degli Stati generali dell’economia. Partiranno venerdì a Villa Doria Pamphili con l’incontro con le opposizioni (raggiunte in queste ore da un invito formale), poi andranno avanti sabato con gli organismi internazionali come da timing illustrato ieri dal premier Giuseppe Conte ai capidelegazione delle forze di maggioranza. Ma l’appuntamento, che proseguirà lunedì prossimo con le parti sociali, finirà solo nel weekend, con ogni probabilità domenica 21 giugno, spiegano fonti di primo livello all’Adnkronos. Una ‘dieci giorni’, dunque, per un appuntamento fortemente voluto dal premier, osteggiato dall’opposizione e che ha visto ‘fredde’ le stesse forze di maggioranze. Confermato che l’appuntamento sarà blindato, chiuso anche alla stampa fatta eccezione per la conferenza finale che si terrà a conclusione dell’evento, e di un possibile punto stampa che dovrebbe tenersi a metà della prossima settimana.