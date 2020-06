12 Giugno 2020 16:12

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Secondo Demoskopika quest’estate il 49% degli italiani rinuncerà alle vacanze, e tra questi in molti lo faranno per problemi economici. Per il settore turismo ancora brutte notizie. Servono aiuti immediati e strutturali per un comparto che dovrà affrontare una crisi senza precedenti”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.