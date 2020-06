Fase 3: flash mob artisti in piazza Duomo a Milano per sostenere lavoratori spettacolo

21 Giugno 2020 15:00

Milano, 21 giu. (Adnkronos) – Flash mob degli artisti della musica italiana in piazza Duomo a Milano per sostenere i lavoratori dello spettacolo, uno dei settori colpiti più duramente dall’emergenza coronavirus. Di fronte la Duomo di Milano si sono riuniti cantanti del calibro di Manuel Agnelli, Levante, Diodato, Lodo Guenzi, Cosmo, Ghemon e musicisti come Saturnino. Gli artisti hanno deciso di vestirsi di nero, a lutto, e di rimanere in silenzio per alcuni minuti per sensibilizzare la popolazione e il governo sulle condizioni dei lavoratori della musica e dello spettacolo.