Fase 3: Confindustria Alberghi,’ bene piano Colao su turismo’

9 Giugno 2020 18:55

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Il piano Colao “riconosce la rilevanza del settore ed il contributo che turismo ed industria alberghiera possono dare al rilancio dell’Italia”. Confindustria Alberghi plaude al piano Colao presentato ieri, e che mette il turismo e gli alberghi tra i sei ambiti fondamentali per il rilancio. “Apprezzabilissimo in apertura, al primo punto, la proposta di escludere il ‘contagio Covid-19″ dalla responsabilità penale del datore di lavoro”.

Le misure, spiega l’associazione, “sono in linea con le esigenze di un settore che con oltre 100 giorni di blocco forzoso di ogni attività è certamente tra i più colpiti dalla crisi e che in questa fase ha bisogno di azioni volte alla protezione del settore e dell’occupazione, ma nello stesso tempo può e deve guardare avanti”.

Un aspetto che resta però aperto è “quello delle infrastrutture digitali di prenotazione che oggi vedono il mercato esclusivamente in mano a pochi player internazionali. Una debolezza intrinseca del nostro sistema dell’offerta che, in assenza di un quadro realmente di mercato, vede la capacità delle imprese fortemente condizionata. Un tema aperto “che porteremo al tavolo degli Stati Generali della ripresa che speriamo possano tracciare sulla scorta del piano Colao”.