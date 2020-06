Fase 3: Castaldo , ‘piano Bce garantisce stabilità eurozona’

4 Giugno 2020 20:42

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Il maxi-piano della Bce garantisce stabilita’ all’eurozona. Accogliamo con grande soddisfazione la decisione di aumentare di 600 miliardi di euro il piano di acquisti dei titoli di stato europei portando a 1.350 miliardi il valore totale del Pepp. Inoltre, la proroga degli acquisti fino ad almeno il giugno del 2021 permetterà agli Stati membri di concentrarsi sul rilancio della propria economia senza ostacoli di natura finanziaria”. Così in una nota Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente del Parlamento europeo.

“Finalmente da Francoforte arriva una reazione all’altezza della situazione e della crisi che stiamo vivendo – aggiunge – queste ulteriori misure, insieme al Recovery Fund che va approvato definitivamente e reso operativo il prima possibile, dimostrano che l’Europa sta adottando misure incisive per rilanciare l’economia e sostenere gli sforzi degli Stati membri”.

“L’Italia è pronta, grazie all’ombrello della Bce adesso possiamo concentrarci sugli obiettivi tracciati nel patto della rinascita annunciato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: la transizione verso un’economia sostenibile, incentivi alla digitalizzazione, sostegno a start up e imprese, sburocratizzazione degli investimenti pubblici, riforma della giustizia per attrarre gli investitori stranieri e quella del fisco con il taglio delle tasse. Andiamo avanti uniti per sostenere cittadini e imprese in questo momento difficile”, conclude Castaldo.