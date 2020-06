Fase 3: Azzolina, ‘dal 1 settembre scuole aperte per recupero attività’

17 Giugno 2020 10:54

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo fatto una proposta alle regioni per (riaprire le scuole, ndr) il 14 settembre, se intendiamo il riportare tutti gli studenti in aula, ma già dal 1 settembre le scuole saranno aperte per recuperare le attività di apprendimento per gli studenti e le studentesse che sono rimasti indietro”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Bergamo per l’avvio degli esami di maturità. “Dover chiudere le scuole è stato una ferita, uno struggimento che mi resterà per sempre quindi oggi sono davvero felice”. La scuola, aggiunge, “è stata sempre al centro dei pensieri di questo Governo”.