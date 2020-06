Fase 2: Sala, ‘momento di scelte veloci, poco spazio per mediazioni’

3 Giugno 2020 21:26

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è il momento di “scelte veloci”, come spiega ospite della trasmissione ‘Otto e mezzo’. Rispondendo alla conduttrice che gli ha chiesto se vede possibile l’unità con l’opposizione auspicata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolinea che “è difficile, un conto è la trasparenza e parlare in maniera chiara a tutti, ma in un momento in cui servono decisioni rapide non penso sia semplicissimo” il confronto con parti sociali e opposizioni, altrimenti il rischio è di rimanere “in questa situazione per parecchi mesi. Quindi va bene il rispetto delle norme democratiche ma non credo che ci sia tutto questo spazio per arrivare a mille mediazioni”, conclude Sala.