6 Giugno 2020 16:00

Apre una scatola di fagioli e ci trova dentro un topo: scattano le indagini dei carabinieri, le immagini

E’ incredibile quanto successo a Vicenza dove una donna ha comprato dei fagioli in scatola trovando all’interno una “sorpresa”. La 67enne quando ha aperto la scatola ha trovato all’interno un topo morto, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo. La confezione è sequestrata e affidata per accertamenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Salute di Padova.