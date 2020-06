L’inviata di Striscia la Notizia Erica senza K e Luca Abete brutalmente aggrediti in Calabria [VIDEO]

16 Giugno 2020 11:08

Erica senza K e la sua troupe sono stati aggrediti a San Marco Argentano in provincia di Cosenza

Dopo l’aggressione di qualche settimana fa all’inviato di Striscia la Notizia Brumotti, questa volta a rimediare la peggio è stata Erica senza K e la sua troupe tra cui anche Luca Abete che svolgeva il ruolo di cameramen. All’inviata sono stati dati 10 giorni di prognosi, ad un tecnico 6 e attrezzature e materiale sono state danneggiate tanto che alcuni momenti dell’aggressione sono stati perduti. Erica senza K si era recata in Calabria e precisamente a San Marco Argentano in provincia di Cosenza per realizzare un servizio su un rivenditore di auto che vendeva le auto abbassando e falsando i chilometri delle vetture in vendita. L’inviata e la sua troupe sono stati aggrediti e offesi dal padre del titolare e dal titolare stesso che sentendosi smascherati hanno reagito in modo vergognoso. Ecco il VIDEO