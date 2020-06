23 Giugno 2020 09:46

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Ieri sera stava cenando sul lungomare con la moglie in occasione del suo 89esimo compleanno

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Nella serata di ieri, come riporta il quotidiano Roma, stava cenando sul lungomare con la moglie in occasione del suo 89esimo compleanno. Fede deve scontare altri 4 anni ai servizi sociali e non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli.