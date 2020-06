Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, sacchi di spazzatura lanciati in strada nel quartiere di Ciccarello [VIDEO]

24 Giugno 2020 12:15

Immagini da far west sono andate in scena nella notte in via Ciccarello, quartiere molto popolato e situato nella zona Sud di Reggio Calabria. Un gruppo di cittadini ha riversato in strada un grosso quantitativo di rifiuti, che sono stati lanciati verso il centro della strada, ostruendo così il regolare transito delle automobili. Non è ancora possibile spiegare se alla base di questo comportamento ci sia un sentimento di esasperazione per la mancata raccolta della spazzatura, gli agenti della Polizia intervenuti sul posto stanno cercando di capirne di più e di valutare eventuali provvedimenti da assumere nei confonti dei protagonisti del gesto.